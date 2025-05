Tottenham-Manchester United: orario, probabili formazioni e dove vederla (in chiaro)

(Adnkronos) –

Derby inglese nella finale di Europa League. Oggi, mercoledì 21 maggio, il Manchester United sfida il Tottenham nell’ultimo atto della coppa europea al San Mames di Bilbao. In semifinale i Red Devils hanno eliminato proprio l’Athletic, mattatore della Roma negli ottavi di finale, mentre gli Spurs hanno superato il Bodo Glimt, che aveva eliminato la Lazio ai quarti. La finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham è in programma oggi, mercoledì 21 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Diallo, Ugarte, Casemiro, Mazraoui; Fernandes, Mount; Hojlund. All. Amorim

Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. All. Postecoglu Tottenham-Manchester United sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8 e sui canali SkySport. La finale sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di TV8, sull’app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)