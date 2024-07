Tour de France, oggi tappa 20: orario, percorso, diretta tv

(Adnkronos) –

Il Tour de France 2024 propone oggi la tappa numero 20, la Nizza – Nizza a Col de la Couillole di 132,8 km, penultima frazione della corsa che la maglia gialla Tadej Pogacar si avvia a vincere. Il percorso di oggi, 20 luglio 2024, prevede ancora salite che – in diretta tv e streaming – daranno l’ultimo scossone alla classifica generale. Pogacar, con 4 vittorie di tappa, è padrone dl Tour con 5’33” di vantaggio su Jonas Vingegaard. Oggi il gruppo affronta 4 Gran premi della montagna, 3 di prima categorie e uno di seconda categoria, il Col de Braus (10 km al 6,6%) che arriva dopo appena 24,7 km. Più impegnativo il Col de Turini, che si raggiunge al km 59,8 dopo un’ascesa di 20,7 km con pendenza media al 5,7%. Quindi, dopo 95,4 km, si sale in cima al Col de la Colmiane a coronamento di tornanti per 7,5 km al 7,1%. L’ultima salita del Tour conduce al Col de la Couillole: per arrivare al traguardo, 15,7 km al 7,1%. La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raidue dalle 15, con diretta streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta dalle 13.15 su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e diretta streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)