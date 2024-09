Tragedia sulla Marmolada, morti due alpinisti: stavano scalando la via Don Chisciotte

(Adnkronos) – Tragedia sulla Marmolada. Due alpinisti italiani di Asolo sono morti dopo essere precipitati mentre scalavano la via Don Chisciotte. L’incidente è avvenuto ieri, ma i corpi sono stati recuperati oggi dal Soccorso alpino Veneto. A dare l’allarme era stata ieri sera la moglie di uno dei due visto che non riusciva più a mettersi in contatto con il marito dal primo pomeriggio. I soccorritori hanno prima trovato le due macchine e poi stamattina individuato i corpi dei due alpinisti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)