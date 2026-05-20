24.3 C
Firenze
mercoledì 20 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trasporti, Talluri (Politecnico Torino): “Ampio potenziale per Saf e nuovi feedstock”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Con le nuove tipologie di feedstock si apre la possibilità di ampliare il bacino di materie prime disponibili per la produzione sostenibile”. Lo ha dichiarato Giacomo Talluri, assegnista di ricerca del Dipartimento Energia (Denerg) del Politecnico di Torino, intervenendo a Roma all’incontro promosso dalla fondazione Pacta sulla decarbonizzazione del trasporto aereo. 

Talluri ha sottolineato come il tema della disponibilità dei feedstock sia centrale nella definizione delle strategie future: “Ci sono molti studi sulla disponibilità delle diverse biomasse e dei materiali di scarto a livello europeo, ma i nuovi feedstock devono essere analizzati con attenzione per capire come integrarli in modo ottimale nei processi produttivi”. Il ricercatore ha evidenziato anche il potenziale dei biocarburanti nel percorso verso la neutralità climatica: “Le biomasse e i biocarburanti, tra le soluzioni alternative, hanno la possibilità di diventare carbon neutral, soprattutto quando utilizzano materiali già presenti nella filiera”. 

Talluri ha infine richiamato l’importanza della ricerca e della cooperazione industriale: “Abbiamo lavorato anche con la Commissione europea su 17 filiere di produzione, molte delle quali adatte ai Saf. Per ciascuna sono stati analizzati fattibilità e costi, in un confronto diretto con i partner industriali, elemento che rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo del settore”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
24.3 ° C
25.4 °
22.6 °
56 %
2.6kmh
20 %
Mer
24 °
Gio
28 °
Ven
29 °
Sab
28 °
Dom
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2462)ultimora (1244)Video Adnkronos (421)ImmediaPress (279)lavoro (116)salute (98)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati