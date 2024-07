Trovata in Spagna l’auto di Giacomo Bozzoli

(Adnkronos) – La polizia ha ritrovato a Marbella, in Spagna, la Maserati di Giacomo Bozzoli, usata dall’uomo per lasciare l’Italia, in compagnia della moglie e del figlio, il 24 giugno scorso, una settimana prima che la Cassazione confermasse la sua condanna all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario. Una fuga solitaria terminata con l’arresto del 39enne nella sua villa sul lago di Garda. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)