Trump e la previsione: “Biden si ritira, ora c’è Kamala Harris” – Video

(Adnkronos) – Joe Biden "sta per ritirarsi, l'ho fatto fuori dalla corsa. Ora c'è Kamala (Harris, ndr). E' pessima, non vale niente. Ve la immaginate alle prese con Putin o con il presidente della Cina, un tipo davvero duro…". Donald Trump preannuncia il ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca. L'ex presidente pubblica un video sul suo profilo social Truth. Il filmato, con espressioni poco riguardose nei confronti del presidente, rimbalza su X. La breve clip mostra Trump, in compagnia del figlio Barron, alla guida di un kart su un campo da golf. L'ex presidente distribuisce una sostanziosa mancia (da qui il messaggio ironico 'niente tasse sulle mance abbinato al post): Trump risponde alle domande di alcuni ammiratori e non sembra avere dubbi: Biden, dopo il disastroso dibattito televisivo della scorsa settimana, rinuncerà alla candidatura. "Guardate quel vecchio mucchio di mer…. È una persona pessima… cattivo. Ha semplicemente abbandonato, sapete, sta abbandonando la corsa. L'ho fatto uscire dalla corsa e questo significa che abbiamo Kamala. Penso che sarà meglio. È così patetica, è così fottutamente tremenda….Riuscite a immaginare quel tipo che tratta con Putin? E il presidente della Cina, un uomo feroce. È un uomo forte, molto duro. E loro lo vedono….Ma hanno appena annunciato che probabilmente si ritirerà. Continuiamo a metterlo al tappeto, eh?", dice Trump. Biden, nelle ultime ore, ha ribadito la volontà di proseguire la campagna in vista delle elezioni di novembre: "Non mi ritiro, non mi faranno fuori", ha detto il presidente ieri, in una giornata estremamente complessa, in cui ha incassato il sostegno dei governatori democratici. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)