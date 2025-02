Trump: “Non manderò via Harry, ha già abbastanza problemi con Meghan”

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha escluso l’espulsione di Harry, il cui status in materia di immigrazione è oggetto di controversie a Washington. Il tycoon ha assicurato al New York Post che non intende mandarlo via: “Non lo voglio fare. Lo lascerò stare. Ha già abbastanza problemi con la moglie. E’ terribile”, ha dichiarato. Trump ha poi colto l’occasione per elogiare il fratello maggiore di Harry, William, con cui si è incontrato privatamente a Parigi a dicembre durante la cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame. “Penso che William sia una grande persona”, ha detto. Il Duca del Sussex e la moglie Meghan Markle hanno espresso la loro disapprovazione nei confronti di Trump nel corso degli anni, e una volta Meghan lo ha definito un presidente “divisivo” e “misogino”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)