Ucraina, catturato primo soldato nordcoreano: “E’ ferito”

(Adnkronos) – L’esercito ucraino ha fatto per la prima volta prigioniero un soldato nordcoreano che combatteva affianco della Russia. Lo ha riferito l’intelligence sudcoreana. Il coinvolgimento di un esercito regolare straniero ha costituito un’importante escalation dell’invasione lanciata quasi tre anni fa da Vladimir Putin e che sta entrando in una fase critica con il ritorno fra meno di un mese di Donald Trump alla Casa Bianca. “Nell’ambito degli scambi di informazioni in tempo reale con l’agenzia di intelligence di un paese alleato, è stato confermato che un soldato nordcoreano ferito è stato catturato”, ha riferito l’agenzia nazionale sudcoreana in un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Secondo Kiev, 12.000 soldati nordcoreani, tra cui “circa 500 ufficiali e tre generali”, sono impegnati nella regione russa di Kursk, di cui da agosto l’esercito ucraino occupa diverse centinaia di chilometri quadrati. Né la Russia né la Corea del Nord hanno mai confermato la presenza di questo contingente a fianco dell’esercito russo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)