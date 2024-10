Ucraina, Francia consegnerà caccia Mirage a inizio 2025

(Adnkronos) – La Francia fornirà all’Ucraina i caccia da combattimento Mirage 2000 nei primi tre mesi del prossimo anno. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu, spiegando che i caccia saranno dotati di tutte le più moderne attrezzature. Lecornu ha aggiunto che ”continua l’addestramento dei piloti e dei meccanici ucraini” in Francia per guidare gli aerei da combattimento e provvedere alla loro manutenzione. Continuano i bombardamenti. Un attacco russo contro l’area industriale Kharkiv ha ferito 11 persone. Lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov, che inizialmente aveva dichiarato che nel raid la Russia ha utilizzato bombe aeree Kab, ma in seguito ha chiarito che il tipo di armi utilizzate è ancora in fase di definizione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)