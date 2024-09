Ucraina-Russia, guerra rischia di allargarsi? Lo scenario

(Adnkronos) –

La guerra tra Russia e Ucraina rischia sempre più di trasformarsi in uno scontro tra Mosca e Nato. Il quadro del conflitto diventa sempre più teso, il rischio di conseguenze drammatiche nel contesto internazionale. La guerra al momento si sviluppa lungo 2 direttrici.

Da un lato, l’attacco ucraino al di là del confine della Russia, con l’offensiva delle forze di Kiev nella regione di Kursk: circa 1200 km quadrati sono stati sottratti al controllo di Mosca, con un’operazione che secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe contribuire alla creazione di una zona cuscinetto per limitare gli attacchi russi verso l’oblast di Sumy. Il fulcro della guerra rimane nel Donetsk, dove la Russia preme da mesi alla ricerca della spallata indispensabile per poter puntare ad un’offensiva verso ovest. Nel mirino degli invasori rimane in particolare il nodo logistico di Pokrovsk, determinante per la logistica ucraina. Kiev, negli ultimi giorni, attraverso le parole del generale Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze armate, ha rivendicato i progressi nell’azione difensiva: “I russi non guadagnano terreno”, ha detto. In questo contesto, secondo l’analisi di Bloomberg, si inseriscono almeno 2 elementi che rischiano di far detonare ulteriormente il conflitto, allargandolo a protagonisti che sinora non sono entrati direttamente in campo. Il primo fattore è rappresentato dal ruolo che l’Iran pare aver ormai acquisito sullo scacchiere.

Teheran nega le accuse ucraine che indicano nella Repubblica islamica un fornitore di missili balistici usati quotidianamente dalla Russia nei raid e negli attacchi contro le città ucraine e contro le infrastrutture. Il direttore della Cia, William Burns, recentemente ha evidenziato la “drammatica escalation” rappresentata dall’incremento degli aiuti iraniani. Dall’altra parte della barricata, si osserva con attenzione il fermento in area Nato e in particolare in due paesi, Romania e Lettonia, che hanno denunciato incidenti legati allo sconfinamento di droni russi. La Lettonia, in particolare, ha convocato un rappresentante diplomatico russo ma soprattutto il presidente Edgars Rinkevics ha sollecitato la Nato ad adottare azioni “collettive” per prevenire ulteriori incidenti. Nello stesso tempo, l’Ucraina continua a chiedere alla Nato il dispiegamento più ampio di sistemi di difesa aerea.

L’Alleanza Atlantica sinora ha evitato ogni coinvolgimento diretto nel conflitto con la Russia, limitandosi alla fornitura di armi e all’addestramento di soldati ucraini. L’incremento degli attacchi condotti da Mosca contro le città ucraine, secondo l’analisi, potrebbe portare la Nato a rivedere almeno parzialmente il proprio approccio. Sullo sfondo, la prospettiva – al momento remota – di una via negoziale da individuare e percorrere. La Russia ha appreso del ‘piano di pace’ del cancelliere tedesco Olaf Scholz dai media e ufficialmente “non respinge in anticipo” alcuna proposta come ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, all’indomani dell’intervista nella quale Scholz ha prospettato un piano per l’Ucraina con il coinvolgimento della Russia. “Non sappiamo nulla di più di quanto riportato dai giornali – ha detto Peskov citato dalla Tass – E’ un piano in fase di elaborazione, ma non sappiamo quali siano i dettagli. Non rifiutiamo alcun piano in anticipo, ma è necessario capire di cosa si tratta”.

Il Cremlino, pur lasciando aperto uno spiraglio, parallelamente fa sapere che non ritiene ci siano basi reali per avviare in questo momento dei colloqui di pace con l’Ucraina. “Per quanto riguarda una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, non sono ancora emersi contorni tangibili”, ha detto lo stesso Peskov. Ad un’apertura, in sostanza, segue subito una chiusura. Riferendosi agli Stati Uniti, il portavoce del Cremlino ha detto che a proposito dei possibili colloqui di pace ”non stiamo sentendo nulla dal paese che sta guidando questo processo, che sta dirigendo l’Occidente”. Kiev, intanto, può contare sul nuovo pacchetto di aiuti, il 17esimo, garantito dalla Svezia: si tratta di aiuti per 4,6 miliardi di corone svedesi (401,8 milioni di euro). Come sottolineato da Stoccolma in una nota, questo pacchetto “soddisfa le esigenze militari dell’Ucraina e crea libertà d’azione in futuro”. Oltre alla consegna di risorse materiali, comprende acquisti diretti e contributi finanziari a Kiev. Con questo nuovo aiuto, il Paese scandinavo porta a 48,1 miliardi di corone svedesi (circa 4,2 miliardi di euro) il sostegno militare dato all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa alla fine di febbraio del 2022. Tra i materiali forniti all’Ucraina spiccano componenti del caccia Jas 39 Gripen di fabbricazione svedese, un elemento quest’ultimo che sembra aprire la strada alla futura consegna dei jet da combattimento a Kiev. La notizia è stata subito commentata dal presidente Zelensky, che ha inviato un messaggio di ringraziamento alla Svezia sul social X in cui ha sottolineato che “questo importante aiuto” serve a “soddisfare i bisogni urgenti dell’Ucraina” e a rafforzare le capacità difensive. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)