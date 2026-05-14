12.3 C
Firenze
giovedì 14 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, Russia lancia massiccio attacco con droni e missili: colpite Kiev e altre città

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità”. Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo”, aggiunge, spiegando che “sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di nove piani”. Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto. 

“Nella notte i russi hanno lanciato più di 670 droni di attacco e 56 missili contro l’Ucraina – prosegue nel post – Negli attacchi sono stati usati missili balistici, aerobalistici e da crociera. L’obiettivo principale di questi attacchi è stata Kiev. Ci sono danni in venti zone della città, normali palazzi, una scuola, una clinica veterinaria e altre infrastrutture semplicemente civili”. Zelensky segnala anche danni nella regione di Kiev e “attacchi terroristici” contro infrastrutture energetiche a Kremenchuk e nel porto e in zone residenziali di Chornomorsk. 

“E’ importante i partner non restino in silenzio su questo attacco. E’ allo stesso modo importante continuare a sostenere la difesa dei nostri cieli. L’iniziativa Purl è necessaria in modo che l’Ucraina possa difendersi contro attacchi balistici come questi. E, nell’interesse di tutti coloro che vogliono la pace, la pressione sulla Russia deve continuare”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.3 ° C
12.7 °
11.3 °
76 %
2.1kmh
40 %
Gio
19 °
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
21 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2045)ultimora (1053)Video Adnkronos (324)ImmediaPress (225)lavoro (104)salute (87)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati