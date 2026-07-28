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Ucraina-Russia, Zelensky incontra Trump a Washington: previsto voto su nuove sanzioni a Mosca

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(Adnkronos) –
Volodymyr Zelensky vedrà oggi a Washington il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tutti i 100 membri del Senato americano sono stati invitati a incontrare il presidente dell’Ucraina. Lo riportano i media israeliani, i quali citano due funzionari del Senato che hanno riferito all’agenzia di stampa Reuters che si prevede una votazione su un nuovo decreto per imporre ulteriori sanzioni alla Russia. Il decreto è stato proposto dal defunto senatore Lindsey Graham, al cui funerale parteciperà Zelensky. L’obiettivo del decreto è colpire le entrate del Cremlino derivanti dalla vendita di petrolio e gas. 

 

Intanto la regione di Mosca è stata presa di mira nella notte da oltre 390 droni, causando danni alle abitazioni, secondo le autorità. Lo ha reso noto il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. “Più di 390 droni si sono diretti verso la regione di Mosca” e “la maggior parte è stata neutralizzata ben prima di raggiungere la città”, ha scritto su Telegram, precisando che “81 droni nemici sono stati distrutti mentre si avvicinavano a Mosca”. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha riferito sullo stesso social network che un condominio e alcune abitazioni hanno subito danni, sebbene al momento non si registrino vittime. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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