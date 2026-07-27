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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e allunga. Vannacci non si ferma

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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cresce, Pd e M5S calano. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a salire e si avvicina a Forza Italia. Sono le novità del sondaggio Swg che per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, lunedì 27 luglio. Fratelli d’Italia, sempre ampiamente primo partito, guadagna lo 0,1% e arriva al 27%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aumenta il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein. I dem cedono lo 0,2% e scivolano al 20,9%. Calo analogo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 12,9%. Forza Italia perde lo 0,1% e ora vale il 7,6%. Prosegue la crescita di Futuro Nazionale: il partito di Vannacci guadagna ancora lo 0,2% e si attesta al 6,9% staccando Verdi e Sinistra, che crescono dello 0,1% e arrivano al 6,5%. Passo avanti anche per la Lega di Matteo Salvini, dal 5,5% al 5,7%. 

Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,4%) e Italia Viva di Matteo Renzi (2,3%). Seguono +Europa (1,2%), Noi Moderati (1%), Sud chiama Nord (1%) e Ora! (1%). 

politica

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