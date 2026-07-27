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Famiglia reale, il principe William è più ricco di re Carlo: la classifica

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Il principe William è più ricco di re Carlo. Un’inaspettata classifica stilata dal Sunday Times svela come l’erede al trono abbia un patrimonio complessivo maggiore dell’attuale sovrano del Regno Unito, che si attesta intorno a 1,2 miliardi di sterline, ovvero 1,5 miliardi di euro. Il sorprendente primato del duca di Cornovaglia è dovuto proprio al suo ducato, che lo ha reso una delle persone più facoltose del regno. 

Il patrimonio complessivo di William è circa il doppio rispetto alla ricchezza accumulata dal padre, che invece si attesta intorno ai 640 milioni di sterline, ma che in un solo anno è già aumentata di circa 30 milioni. I Windsor però hanno di recente anche rivelato il proprio carico fiscale. 

Nel 2024/25, re Carlo ha pagato 12,9 milioni di tassem mentre il principe William circa 7,76 tra imposte sul reddito e sulle plusvalenze. Dal 2022, ovvero da quando è salito al trono, il sovrano ha pagato un totale di 30 milioni di tasse, dieci in più di William, ‘fermo’ a 20. Non inseriti nel conteggio fiscale invece i fondi che la famiglia reale riceve direttamente dal Tesoro britannico. 

 

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