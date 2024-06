Ucraina, Yermak: “In Svizzera piano di pace, poi secondo summit con la Russia” – Video

(Adnkronos) – Una volta che sarà approntato un "piano" per la pace in Ucraina con il contributo della comunità internazionale, l'Ucraina cercherà di presentarlo alla Russia in un "secondo summit, a livello di leader". Lo dice Andriy Yermak, capo di gabinetto dell’ufficio di presidenza dell’Ucraina, a margine del summit per la pace in Ucraina che si tiene al Buergenstock, un resort di lusso sito nell’omonima frazione del comune di Stansstad (Canton Nidvaldo, Svizzera). —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)