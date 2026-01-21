6.3 C
Ue, Pichetto: “Determinati a tutelare i diritti di cittadini e imprese”

REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il tema che affrontate è certamente centrale, è strategico nello scenario della nostra politica, italiana, e della politica europea sul clima. Noi non ci tiriamo indietro sul target ma siamo molto determinati anche a tutelare quelli che sono i diritti dei nostri cittadini e delle nostre imprese”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un video-messaggio in occasione dell’evento ‘Gpl e le sue soluzioni rinnovabili a servizio del consumatore. Analisi degli impatti del meccanismo Ets2 nei settori del residenziale, dell’industria e dell’automotive’. 

“In Italia salgono le emissioni dei trasporti e restano stabili le emissioni del settore residenziale – spiega – L’Ets2, come noto, associa un costo all’emissione dei combustibili usati in entrambi i settori. Il Gpl, meno inquinante di benzina a gasolio, subirà un incremento di prezzo minore e risulterà favorito. E’ un vantaggio che aumenterà con la componente bio, sempre applicando criteri di sostenibilità. L’Ets2 partirà a pieno regime nel 2028, non più nel 2027 e questo ci darà più tempo per prepararci. E’ uno dei risultati ottenuti in Europa, dove abbiamo chiesto flessibilità e semplificazione. Sarà quindi un passaggio graduale anche grazie al Fondo Sociale per il clima che è alimentato dall’Ets2”.  

“Puntiamo quindi ad evitare conseguenze negative che potrebbero interessare tutti i cittadini e le imprese – prosegue – Faremo tesoro delle esperienze del passato per tutelare le nostre comunità. La transizione ecologica ed energetica deve essere fondata su un equilibrio di neutralità, di pragmatismo. Va evitato un approccio ideologico e non vanno creati pesi insostenibili per tutti. Le opportunità ci sono e noi le valorizzeremo al meglio per il sistema paese e per gli italiani”. 

sostenibilita

