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Ultimo, il maxi raduno a Tor Vergata: oggi la ricezione dei biglietti

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(Adnkronos) –
Il maxi raduno di Ultimo a Tor Vergata si avvicina. Oggi, lunedì 4 maggio, tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per il concerto dei record che si terrà il prossimo 4 luglio nell’immensa area della Vela di Calatrava a Tor Vergata, lo riceveranno in formato digitale.  

Ad annunciarlo la pagina instagram ‘Ultimorecords’, in collaborazione con ‘Vivoconcerti’, con un post dettagliato. Se il biglietto è stato acquistato con la modalità ‘stampa@casa’ allora oggi saranno disponibili, a partire dalle 10.00 e in modalità pdf-digitale, nella propria area personale dell’account di Ticketone.it.  

 

 

Se invece il biglietto è stato acquistato con la modalità di consegna tramire ‘Corriere espresso’, i fan riceveranno un’email che avvisa della presa in carico dell’ordine da parte del corriere. La presa in carico della spedizione – si sottolinea nel post – è prevista tra il 7 e il 18 maggio. 

Si ricorda, inoltre, che “i titoli d’accesso per accedere all’evento sono nominali e non cedibili a terzi. Il nome che apparirà sul biglietto dovrà corrispondere all’effettivo utilizzatore dello stesso”.  

Per tutte le altre informazioni, il sito ‘www.lafavolapersempre.it’ viene aggiornato costantemente.  

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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