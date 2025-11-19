8.3 C
Firenze
mercoledì 19 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Urso: “Spazio e mare, due settori per lo sviluppo dell’eccellenza scientifica e manifatturiera italiana”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Spazio e mare sono due settori nei quali l’eccellenza scientifica e manifatturiera italiana possono trovare nuove possibilità di sviluppo industriale, tecnologico e occupazionale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo al Forum Space&Blue in corso oggi a Palazzo Piacentini a Roma. 

“La Blue economy vale circa 216,7 miliardi di euro in Italia sostenendo oltre 8 milioni di occupati attraverso più di 232 mila imprese. La Space economy ha un valore di circa 4 miliardi di euro e include 400 aziende con 13 mila addetti”, ha detto Urso, aggiungendo che quest’ultima “riveste un’importanza strategica anche per impatto sul Pil, in quanto Italia è terzo Paese in Europa e sesto al mondo per investimenti spaziali in rapporto al prodotto interno lordo”. 

“Lo spazio una volta era una dimensione soltanto di alcuni Paesi, certamente anche dell’Italia che è stato il terzo attore mondiale dopo l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, ed era una dimensione statuale. Oggi è una dimensione sempre più prevalentemente privata e quindi dobbiamo regolamentarla. Abbiamo fatto la prima legge sullo spazio che è ispiratrice di quella europea. La nostra legge nazionale implementa l’attività dei privati e soprattutto delle Pmi, che rappresentano elemento essenziale nostra filiera spaziale”, ha aggiunto Urso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.3 ° C
9.6 °
7.6 °
76 %
1kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
14 °
Ven
11 °
Sab
7 °
Dom
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1606)ultimora (1511)sport (54)demografica (41)attualità (32)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati