Usa, a gennaio le dimissioni del direttore dell’Fbi Chris Wray

(Adnkronos) –

Il direttore dell’Fbi Chris Wray si dimetterà il mese prossimo, al termine del mandato dell’amministrazione Biden. Lo ha reso noto in un comunicato il Federal Bureau of investigation. Nei giorni scorsi, il presidente eletto Donald Trump aveva annunciato la sua intenzione di nominare a capo dell’Fbi Kash Patel, suo fedelissimo, ex procuratore federale, che aveva già ricoperto diversi ruolo nell’ambito della sicurezza nazionale nella prima amministrazione Trump. La fine del mandato di Wray era prevista nel 2027. “Le dimissioni di Christopher Wray sono un grande giorno per l’America, perché metteranno fine all’uso come arma di quello che è diventato noto come dipartimento di ingiustizia degli Stati Uniti” scrive in un post su Truth Social Donald Trump. “Non so proprio cosa gli sia successo. Ora ripristineremo lo stato di diritto per tutti gli americani”, afferma Trump, ricordando che sotto la direzione di Wray, “l’Fbi ha fatto irruzione illegalmente nella mia casa, senza motivo, ha lavorato diligentemente per l’impeachment e la mia incriminazione illegale e ha fatto di tutto per interferire con il successo e il futuro dell’America”. Ancora il presidente eletto ha denunciato che all’Fbi hanno usato “i loro vasti poteri per minacciare e distruggere molti americani innocenti, alcuni dei quali non saranno mai in grado di riprendersi da ciò che è stato fatto loro”. Quindi Trump ha citato Kash Patel, da lui indicato nei giorni scorsi, definendolo “il candidato più qualificato a guidare l’Fbi nella storia dell’agenzia, impegnato a garantire che la legge, l’ordine e la giustizia tornino di nuovo e presto nel nostro Paese”. “Come tutti sanno, ho un grande rispetto per i membri dell’Fbi e loro hanno un grande rispetto per me. Vogliono vedere questi cambiamenti tanto quanto me ma, soprattutto, il popolo americano chiede un sistema di giustizia forte ma equo. Vogliamo riavere la nostra Fbi – ha concluso – e questo accadrà. Attendo con ansia la conferma di Kash Patel, in modo che il processo per rendere l’Fbi di nuovo grande possa iniziare. Grazie!”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)