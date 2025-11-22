8.3 C
Firenze
sabato 22 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vanoni, la laurea honoris causa pochi mesi fa e il desiderio: “Intitolatemi un’aiuola”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ha fatto in tempo a laurearsi, ma non a prendersi cura dell’aiuola che sognava le venisse intitolata, Ornella Vanoni. Era stata lei stessa nell’intervista concessa nel settembre 2024 al Corriere della Sera, in occasione del suo novantesimo compleanno, a chiedere di venire ricordata con un’aiuola. 

“Il teatro Lirico l’hanno dedicato a Gaber, le due sedi del Piccolo a Strehler e a Grassi, la Palazzina Liberty a Fo e a Rame, lo Studio alla Melato. Per me non è rimasto niente. Per questo rivolgo un appello al sindaco Sala: mi dedichi un’aiuola in centro”, chiedeva l’artista milanese. Unica condizione: “La voglio da viva. Adesso. ‘Aiuola Ornella Vanoni, manutenuta da lei’. Me ne prenderei cura di persona. Pianterei fiori e pomodori”. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa aveva ribadito il concetto: “Danno tutto da morti, lo facessero da vivi uno è anche più contento”. 

Gioia che Vanoni ha potuto esprimere lo scorso 11 giugno, quando l’Università Statale di Milano le ha conferito la laurea magistrale honoris causa in ‘Musica, Culture, Media, Performance’. Un titolo con cui l’ateneo meneghino ha voluto celebrarla quale “interprete innovativa della musica italiana e artista capace di rispecchiare e interpretare il proprio tempo, ma anche quale simbolo di una Milano vibrante e creativa”. “Io non ho mai studiato, sono cialtrona. I miei sarebbero impazziti dalla gioia a sapere che io ho una laurea”, aveva detto l’artista alla cerimonia di conferimento pochi mesi prima della morte. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
8.3 ° C
9 °
7.4 °
79 %
5.7kmh
75 %
Sab
8 °
Dom
8 °
Lun
12 °
Mar
12 °
Mer
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1558)ultimora (1467)sport (46)demografica (45)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati