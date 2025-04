Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 20 aprile

(Adnkronos) – Oggi, domenica 20 aprile, torna ‘Verissimo’ con il secondo appuntamento del weekend, speciale Pasqua, alle 16:30 su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste di oggi di Silvia Toffanin. Nel doppio appuntamento di questo weekend, come nella puntata andata in onda ieri sabato 19 aprile, verranno proposte, oltre a contenuti inediti, alcune tra le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Nell’appuntamento domenicale, imperdibile la lunga intervista di Silvia Toffanin all’icona del pop e artista italiana più premiata al mondo: Laura Pausini. E poi, le interviste-ritratto di Paolo Bonolis, Selvaggia Lucarelli e Federica Nargi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)