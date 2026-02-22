16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Verissimo, oggi 22 febbraio: gli ospiti e le interviste

Ultima ora
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 22 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto tra cinema, musica, sport e attualità. 

A Verissimo, la lunga carriera e l’intensa vita di Stefania Sandrelli. In studio, Al Bano, grande senatore della musica italiana e Noemi, artista dalla voce inconfondibile. 

E ancora, la forza di Achille Polonara, campione di basket che sta affrontando un difficile percorso di recupero a causa di una grave forma di leucemia che lo ha colpito nel 2025 e che tra qualche giorno sarà in libreria con Il mio secondo tempo. 

A Verissimo, inoltre, lo sfogo del ballerino Andreas Müller contro gli haters che sui social hanno colpito lui e la sua famiglia. Spazio poi alla storia di vita della tiktoker Rita De Crescenzo, che racconterà anche quanto accaduto al figlio Francesco, ferito a Napoli nei giorni scorsi a una gamba con un’arma da taglio. 

Infine, alla luce delle ultime novità, tornerà a Verissimo Evelina Sgarbi per parlare della vicenda che vede coinvolto suo padre Vittorio. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

