martedì 30 Settembre 2025
Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: le nozze, la torta a 9 piani e il primo ballo

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati. L’amore non conosce età e la loro storia ne è la prova. Dopo quasi 10 anni insieme, la coreografa 54enne, e il ballerino 28enne si sono uniti in matrimonio con una cerimonia da sogno alle porte di Roma.  La coppia si era conosciuta nel 2015 all’interno della scuola di ‘Amici’, lui allievo e lei insegnante di danza. Quella che inizialmente era un’intesa professionale si è trasformata presto in un legame intenso e profondo, culminato nel 2023 con la nascita delle due gemelline, Penelope e Ginevra. Il primo ‘sì’ è arrivato a luglio del 2025 con il matrimonio civile, seguito da una cerimonia tradizionale e romantica, celebrata ieri, lunedì 29 settembre.  Veronica e Andreas hanno condiviso sui social una foto del loro matrimonio, ma a dare più dettagli sulla cerimonia è stata la pagina instagram di ‘Verissimo’ che ha condiviso alcuni momenti salienti: dalla torta a nove piani alle piccole damigelle – le gemelline della coppia – passando per il primo ballo insieme.  Prima delle nozze, Andreas Muller si è presentato sotto casa della coreografa con microfono e musicisti per la tradizionale serenata alla futura sposa. Uno dei gesti più classici d’amore.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

