Via libera a dl omnibus: raddoppia flat tax miliardari stranieri, no tasse su extraprofitti banche

(Adnkronos) – Il Cdm ha dato il via libera al decreto omnibus. Nel dl c'è una norma che "ha fatto molto rumore ed è il raddoppio della flat tax per i miliardari" che hanno deciso di trasferire il loro domicilio in Italia, ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Quanto alle banche, "come le altre realtà che fanno utili e stanno bene, saranno chiamate, come tutti i cittadini italiani, a contribuire alla finanza pubblica. Penso non ci sia niente di strano. Non ci saranno tasse sugli extraprofitti – ha spiegato Giorgetti – su profitti però sì, per loro come per tutti gli altri". "Se volevano fare polemica quelli dell'opposizione dovevano cercare un altro terreno", ha detto il titolare del Mef. Il ministro dell'Economia ha poi reso noto che in Cdm c'è stata "l'indicazione della nuova Ragioniera dello Stato, Daria Perrotta, prima donna che assurge a questa carica".