Violenza su donne, Hunziker: “Da collaborazione consulenti lavoro risultati importantissimi”

(Adnkronos) – “La collaborazione con il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, con la Fondazione lavoro e la Fondazione studi, ha portato a risultati importantissimi, per i quali ringrazio prima di tutto il presidente Rosario De Luca e insieme a lui tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative in favore di Doppia Difesa per il contrasto della violenza sulle donne”. A dirlo Michelle Hunziker, nella sua veste di presidente della onlus Doppia Difesa, in un videomessaggio al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all’Eur a Roma.

“Il mio – ha sottolineato – è un ringraziamento doppio. Il primo grazie è per il sostegno offerto alle donne vittime di violenza attraverso il protocollo d’intesa siglato nel novembre del 2023 e rinnovato nel novembre del 2025. Il protocollo ci ha consentito e ci consentirà non solo di aiutare diverse donne dal punto di vista legale e psicologico, come da sempre fa doppia difesa, ma anche di accompagnarle nel raggiungimento dell’indipendenza economica. L’indipendenza economica è imprescindibile per la libertà delle donne e soprattutto nei casi di violenza domestica, è l’unico modo per non rimanere ostaggio del partner. Il secondo grazie è per la raccolta fondi, attivata anche in favore di Doppia Difesa e destinata a sostenere uno specifico progetto della Fondazione. Mi riferisco alle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole per favorire il rispetto e la parità nelle relazioni tra i più giovani”.

“Di fatto – ha ricordato – queste sono anche iniziative di prevenzione. La violenza, purtroppo, è radicata nei ruoli e nei comportamenti che la società considera appropriati per le donne e per gli uomini. È legata a una cultura intrisa di stereotipi e pregiudizi, che porta purtroppo a dinamiche di potere e controllo dell’uomo sulla donna considerata inferiore e priva di autodeterminazione. Se ci chiediamo perché alcuni uomini sono violenti con le loro compagne, la risposta è spesso tristemente semplice: perché sono convinti che le donne siano oggetti di loro proprietà. Lavorare sui giovani è davvero importante”.

“Le statistiche – ha rimarcato Michelle Hunziker – ci dicono che in tanti tendono ad accettare e a normalizzare comportamenti violenti e controllanti nella coppia. Non sempre sono consapevoli, per esempio, che il controllo esercitato attraverso lo smartphone e i social network può essere una forma di violenza psicologica e che spesso è solo l’anticamera dello stalking e della violenza fisica. Ed è molto, molto preoccupante che tanti giovani trovino normale che nella coppia ogni tanto scappi uno schiaffo”.

“Proprio lo scorso novembre con Giulia Bongiorno (co-fondatrice ‘Doppia Difesa’, ndr) abbiamo realizzato anche una campagna di comunicazione mediatica rivolta soprattutto ai giovani, per invitarli a riconoscere comportamenti pericolosi che spesso vengono minimizzati, giustificati o, peggio, scambiati per attenzioni. Il progetto per le scuole che realizzeremo con i fondi raccolti in occasione di questo Festival va proprio in questa direzione”.

“Cambiare – ha concluso – è possibile e noi ci crediamo. Naturalmente dipende anche dall’insegnamento e dagli esempi o dall’esempio che diamo ai ragazzi e alle ragazze ed è per questo che dobbiamo fare tutto il possibile per abituarli all’eguaglianza e al rispetto di sé e degli altri”.

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