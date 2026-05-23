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Energia, Marangoni (Althesys): “Serviranno ingegneri elettrici e giuristi”

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(Adnkronos) – “I nuovi mestieri dell’energia sono quelli legati allo sviluppo degli impianti, a tutte le attività di energy management e allo sviluppo delle infrastrutture e quindi alle reti, allo storage e alle batterie”. Così Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys e specialista in settori dell’energia come utilities e recycling, è intervenuto al panel “I nuovi mestieri dell’energia” al Festival dell’economia di Trento, parlando delle nuove figure professionali richieste nel comparto, ma anche di quelle vecchie di cui ci sarà più bisogno. “Serviranno nuove capacità in ambito tecnico, tipicamente gli ingegneri elettrici che oggi scarseggiano molto, ma anche profili giuridici per i processi autorizzativi degli impianti o specialisti nella gestione delle relazioni con gli stakeholder sul territorio”, ha aggiunto l’imprenditore. “Un tema fondamentale è riuscire a trasferire ai territori i benefici dello sviluppo delle rinnovabili, quindi capacità di gestire queste relazioni e tutte le competenze tecniche legate alla digitalizzazione dell’energia, quindi la gestione delle reti, la gestione integrata della generazione con la parte di accumulo fino alla distribuzione”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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