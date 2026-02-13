10.3 C
Firenze
venerdì 13 Febbraio 2026
Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio

(Adnkronos) – Un uomo, Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, soprannominato ‘la iena’ è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in un appartamento nel quartiere Santa Lucia a Viterbo.  

Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato il vicino di casa considerato responsabile del gesto. Da quanto emerso, l’omicidio non sarebbe legato al mondo ultras: i due stavano litigando da questa mattina. Sono in corso le indagini della Squadra mobile di Viterbo.  

cronaca

