Vozinha, chi è portiere di Capo Verde che ha fermato la Spagna

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Esordio storico ai Mondiali per Capo Verde. Oggi, lunedì 15 giugno, la Nazionale africana ha fermato sullo 0-0 la Spagna, in una partita dominata dalle Furie Rosse, che però si sono scontrate con la compattezza e la dedizione di Capo Verde, che ha così conquistato il primo punto della sua storia in Coppa del Mondo. Tra i protagonisti, a sorpresa, della partita, c’è anche Vozinha, portiere africano e migliore in campo. Ma chi è Vozinha?



Vozinha è un portiere capoverdiano di 40 anni, classe 1986, all’esordio, come la sua Nazionale, in un Mondiale. Ha iniziato a giocare in Africa, tra Capo Verde e Angola, prima di volare in Europa. Qui arriva al Zimbru Chisinau, squadra moldava che poi lo cede in Portogallo al Gil Vicente.

Vozinha vola poi a Cipro, per giocare con l’Ael Limassol, club di cui è diventato una vera e propria bandiera. Il portiere è poi volato in Slovacchia per giocare nel Trencin, prima di tornare in Portogallo per indossare la maglia del Chaves, club di Serie B portoghese in cui gioca ancora oggi.

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