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Wimbledon, il programma di oggi: da Cobolli e Berrettini a Paolini, i match di oggi e dove vederli

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Sesta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, sono diversi gli azzurri in campo a Londra. A cominciare dal numero 10 del ranking Atp Flavio Cobolli, impegnato contro Khachanov nel terzo turno del torneo. Tocca anche a Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, in una giornata che si annuncia carica di emozioni all’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming.  

 

Ecco il programma di oggi a Wimbledon:  

Centrale, dalle 14:30
 

Alexandra Eala (PHI) [29] v Iga Swiatek (POL) [3] 

Amanda Anisimova (USA) [6] v Madison Keys (USA) [26] 

Grigor Dimitrov (BUL) v Matteo Berrettini (ITA)
 

Campo 1, dalle 14
 

Elise Mertens (BEL) [25] v Elena Rybakina (KAZ) [2] 

Marcos Giron (USA) v Alexander Zverev (GER) [2] 

Frances Tiafoe (USA) [17]v Alexander Bublik (KAZ) [10] 

Campo 2, dalle 12
 

Emma Navarro (USA) [23]v Marta Kostyuk (UKR) [12] 

Karen Khachanov [19] v Flavio Cobolli (ITA) [9]
 

Taylor Fritz (USA) [6] v Lorenzo Sonego (ITA)
 

Campo 3, dalle 12
 

Alex de Minaur (AUS) [5]v Zachary Svajda (USA) 

Jasmine Paolini (ITA) [13] v Maria Sakkari (GRE)
 

Sorana Cirstea (ROU) [17] v Linda Noskova (CZE) [9] 

Campo 18, non prima delle 13:30
 

Daria Snigur (UKR) v Ashlyn Krueger (USA) 

Zizou Bergs (BEL) v Arthur Fery (GBR) 

 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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