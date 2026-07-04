Wimbledon, oggi Cobolli-Khachanov: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, il tennista azzurro affronta il russo Karen Khachanov – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Londra. Cobolli, nei turni precedenti, ha eliminato Navone e Duckworth, mentre Khachanov ha superato Harris e Hanfmann.

La sfida tra Cobolli e Khachanov è in programma oggi, sabato 4 luglio, intorno alle 13:30 (il match sarà il secondo sul campo 2, dopo Navarro-Kostyuk). I due tennisti si sono sfidati in un solo precedente, vinto dal russo in due set al Masters 1000 di Madrid 2024.

Cobolli-Khachanov sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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