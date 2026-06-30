27.1 C
Firenze
martedì 30 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wimbledon, Paolini-Montgomery e Grant-Boulter – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Esordio a Wimbledon per due azzurre, entrambe in campo a mezzogiorno. Paolini, numero 17 del mondo e 13 del seeding, affronta sul campo numero 12, la statunitense Robin Montgomery, numero 195 del ranking Wta e passata attraverso le qualificazioni. Tyra Caterina Grant, numero 172 del mondo e anche lei qualificata, sfida la britannica Katie Boulter. Ieri sconfitta per la terza azzurra in tabellone, Elisabatta Cocciaretto sconfitta al terzo set dalla cinese Wang Xinyu. I match delle italiane saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su Now. 

 

In serata attesa per il ritorno di Serena Williams a 44 anni. La vincitrice di 23 titoli dello Slam giocherà il terzo incontro sul campo centrale contro l’australiana Maya Joint  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.1 ° C
28.8 °
26 °
49 %
0.5kmh
33 %
Mar
34 °
Mer
32 °
Gio
29 °
Ven
34 °
Sab
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2152)ultimora (1311)Video Adnkronos (479)salute (81)sport (77)Tecnologia (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati