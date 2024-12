(X IL 30 POMERIGGIO) Da Team26 con Sinner ai primi test event: cosa lascia il 2024 di Milano-Cortina

(Adnkronos) – L’inizio del viaggio della fiamma olimpica, la cerimonia di presentazione del look dei Giochi, il lancio di Team26 con Jannik Sinner, i primi test event. Il 2024 di Milano-Cortina è stato una giostra di emozioni. Un anno che ha avvicinato con una grande spinta l’Italia alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. In attesa di un 2025 che ha già cerchiato in rosso le tappe clou verso la rassegna a cinque cerchi. Intanto, qualche numero. Sono 195 le medaglie d’oro in palio tra Olimpiadi (116) e Paralimpiadi (79), che verranno assegnate in 25 giorni di competizioni (16 Olimpici e 9 Paralimpici). Con oltre 3500 atleti al via, sarà insomma un’edizione imperdibile per vivere in Italia tutta la magia dei Giochi invernali, nell’edizione più “diffusa” di sempre. Milano ospiterà il pattinaggio di figura, il pattinaggio di velocità, lo short track e l’hockey su ghiaccio, mentre Cortina d’Ampezzo sarà il teatro dello sci alpino femminile sulla mitica Olympia delle Tofane, ma anche dei tornei di curling, bob, skeleton e slittino. Ci sarà poi la Val di Fiemme, che accoglierà sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, mentre Anterselva sarà il tempio del biathlon tornando a lucidare una consolidata tradizione. Bormio ospiterà quindi lo sci alpino maschile sula pista Stelvio, un mito per gli appassionati, mentre Livigno regalerà spettacolo con le gare di freestyle e snowboard. Nel 2024, il percorso verso i Giochi è entrato nel vivo grazie a una serie di appuntamenti cruciali dal punto di vista sportivo, come i test event. Competizioni nazionali e internazionali, ospitate dai luoghi di Milano-Cortina, che cercano di simulare in tutto e per tutto le condizioni dell’inverno 2026. Tanti gli appuntamenti da segnare: il ricco calendario di eventi si è aperto intanto il 28 e 29 dicembre 2024 con la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile sulla Stelvio, a Bormio. Il 2025 inizierà con la chiusura del Tour de Ski, previsto sulle nevi della Val di Fiemme dal 3 al 5 gennaio. Il 18 e il 19 gennaio, Cortina sarà invece teatro dell’appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino femminile su un altro tracciato iconico come l’Olympia delle Tofane. E dal 23 al 26 gennaio sarà Anterselva a scaldare i motori verso le Olimpiadi con la Coppa del Mondo. Gennaio sarà anche il mese dei primi test event paralimpici: il 29 e 30 gennaio la Val di Fiemme ospiterà la Coppa del Mondo di Para biathlon, mentre tra 1 e 2 febbraio sarà la volta dello sci di fondo paralimpico. Il 2024 è anche l’anno che ha visto il lancio di Team26, programma dedicato alle volontarie e ai volontari che vivranno da protagonisti i Giochi del 2026. Tra questi Jannik Sinner, numero uno al mondo del tennis e volto della campagna di comunicazione “I Giochi siamo noi”. Sarà il fuoriclasse azzurro il primo volontario delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Come lui, altri 18mila avranno l’opportunità di diventare parte integrante dell’evento, iscrivendosi sul sito ufficiale. Pochi i requisiti richiesti: i 18 anni compiuti entro il 1° novembre 2025, conoscenza di italiano e inglese, partecipazione agli eventi di selezione e formazione e disponibilità garantita di almeno 9 giorni non consecutivi durante i Giochi. I ruoli affidati ai volontari punteranno sostanzialmente a migliorare la qualità dell’esperienza di tutti i partecipanti, mirando inoltre ad agevolare l’organizzazione della rassegna. Come spiegato anche dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi: “Solo grazie alla presenza dei volontari possiamo essere certi del miglior svolgimento di ogni evento, grande o piccolo che sia. Questo progetto ha una duplice natura. Da un lato si fa messaggero dei valori dello sport, dall’altro diventa rappresentazione viva della passione e dell’entusiasmo con cui gli italiani accoglieranno il mondo intero a braccia aperte. La presenza di un ambasciatore come Jannik Sinner sintetizza al meglio lo spirito vibrante, dinamico, generoso e valoriale con il quale ci presenteremo ai Giochi di Milano-Cortina 2026”. Concetti ribaditi anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò: “I volontari rappresentano da sempre l’elemento distintivo di ogni edizione dei Giochi. Saranno proprio loro a trasmettere lo spirito italiano, accogliendo persone da tutto il mondo e favorendo la miglior esperienza possibile ai grandi protagonisti delle discipline invernali”. I Giochi avranno inoltre un look tutto loro, anche questo svelato a novembre, frutto di un’identità visiva dinamica. Un’identità che abbraccerà i territori e le venue, che avvolgerà e guiderà gli spettatori, gli atleti, i volontari e tutti coloro che vivranno il più grande evento sportivo al mondo a inizio 2026. L’ultimo grande capitolo del 2024 di Milano-Cortina riguarda la presentazione del viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica. Lo scorso 26 novembre, a Verona è stato reso noto l’itinerario del simbolo dei Giochi, con tutti i territori italiani che ospiteranno il passaggio dei tedofori. La Fiamma, emblema di unità e pace, porta un messaggio universale che trascende confini e differenze, invitando ogni persona a partecipare a un evento di assoluta rilevanza globale. Il passaggio delle Fiamme rappresenta i valori fondamentali dell’Olimpismo e del Paralimpismo, incarnando i sentimenti di Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra. Ma in cosa consiste l’itinerario? Saranno 63 i giorni di viaggio, con 60 città di tappa e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il viaggio inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre. Quindi, sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari. Il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano, a San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026. Si tratta di un percorso pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale italiano, che vanta il maggior numero di siti Unesco al mondo. Come spiegato da Andrea Varnier, Ceo di Fondazione Milano Cortina 2026. “L’arrivo della Fiamma in Italia e il suo viaggio rappresentano il momento in cui i Giochi entrano nelle case delle persone, portando ovunque la magia dello sport. È il momento in cui Milano-Cortina 2026 diventa Italia celebrando l'unione dell'orgoglio nazionale". La Fiamma Paralimpica percorrerà invece 2mila chilometri in 11 giorni. E dal 24 febbraio 2026 al 6 marzo 2026, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici all'Arena di Verona, sfilerà nelle mani di 501 tedofori. In un viaggio che racchiuderà, ancora una volta, tutto il senso dello spirito olimpico.