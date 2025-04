Yemen, Houthi: “Attacco Usa in un centro migranti, decine di morti e feriti “

(Adnkronos) – Attacco statunitense contro un centro di detenzione per migranti a Saada, roccaforte Houthi nel nord dello Yemen. A riportare la notizia sono i media dei ribelli Houthi, secondo i quali il bilancio è di 68 vittime al momento. “La Protezione civile ha annunciato che 68 migranti africani sono stati uccisi e 47 feriti nell’attacco statunitense che ha preso ha colpito un centro per migranti illegali nella città di Saada”, ha riferito il canale televisivo ribelle Al-Massirah. “Le squadre della protezione civile e della Mezzaluna Rossa stanno continuando i loro sforzi sulla scena del crimine americano”, ha continuato il canale. Intanto l’esercito americano ha ammesso di aver condotto oltre 800 attacchi in un mese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)