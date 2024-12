(Adnkronos) – Presso La Casina Poste di Roma si è tenuta la prima edizione del Premio giornalistico Tg Poste, il telegiornale quotidiano di Poste Italiane. Il premio è stato istituito con l’obiettivo di valorizzare giovani under 30 capaci di sperimentare linguaggi nuovi per raccontare l’attualità. La vincitrice, Annalisa Berti, riceverà una borsa di studio che gli aprirà le porte della prestigiosa Columbia University per un’esperienza di alta formazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)