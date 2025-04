Mobilità, Abriola (Arval): “Total cost of ownership vincolo da soddisfare”

(Adnkronos) – “Il total cost of ownership, vale a dire il rispetto del budget che le aziende possono impiegare per la mobilità rimane il vincolo da rispettare. La charging strategy è, invece, fondamentale per coniugare il budget a disposizione con la capacità di rendere l’elettrificazione un’esperienza positiva dal punto di vista dei conti e della soddisfazione dei driver ”. Così, Massimiliano Abriola, responsabile di Arval Mobility Observatory in Italia, alla presentazione, a cura del Top management di Arval, della nuova indagine di Arval Mobility Observatory, l’osservatorio sulla Mobilità di Arval che delinea trend e insight sulla mobilità aziendale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)