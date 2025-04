(Adnkronos) – “Dati, tecnologia e intelligenza artificiale possono essere elementi che aiutano alla costruzione di modelli per gestire meglio i rischi e prevedere eventuali futuri impatti”. Così Tommaso Ceccon, chief property & casualty officer Generali Italia, in occasione dell’evento “Generali Partner del Paese” in cui si è parlato di andamento demografico, benessere e salute delle persone, previdenza e gestione dei rischi legati al cambiamento climatico.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)