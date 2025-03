(Adnkronos) – Al Circo Massimo a Roma, una corsa di 5km non competitiva aperta a tutti e tutte: sportivi, famiglie, amici e anche cani. E’ l’Acea Water Fun Run, la stracittadina legata alla Run Rome The Marathon che ha voluto sottolineare l’importanza del legame tra l’acqua e la corsa. L’evento promuove l’importanza di tutelare l’acqua, risorsa vitale per l’ambiente e il benessere delle persone.

—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)