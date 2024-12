Affitti studenti, Baccarini (Fiaip): “Creare ministero della Casa per creare sinergia tra pubblico e privato”

(Adnkronos) – “Proponiamo la creazione di un ministero della Casa e delle politiche abitative, per avere una cabina di regia a livello nazionale che eviti la dispersione di funzioni e competenze tra quattro Ministeri e crei una strategia nazionale sulle città in sinergia reale tra pubblico e privato. Così facendo si possono mettere in atto piani strutturali di edilizia residenziale, sia pubbliche che sociale, e incentivi fiscali di natura tecnica, urbanistici e soprattutto di natura legale, rendendo quindi le locazioni più sicure”. Così Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Federazione italiana agenti immobiliari professionali – Fiaip, a margine della conferenza stampa “Affitti studenti: strategie e proposte per far fronte all’emergenza abitativa”, organizzata dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali – Fiaip e SoloAffitti per discutere dell’ingravescente situazione che riguarda gli studenti universitari fuori sede e l’impennata del costo degli affitti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)