Agroalimentare, Righini (Regione Lazio): “A breve attivazione portale su diversificazione agricola”

"Stiamo per attivare un portale sulla diversificazione agricola perché abbiamo scoperto quanto il tema del turismo enogastronomico e dell'eno turismo possa rappresentare uno straordinario pilastro di sostegno alle aziende vinicole del nostro territorio" Lo afferma Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità alimentare Regione Lazio, a margine della presentazione dell'indagine "Il modello socio-economico dei Vignaioli Indipendenti per la sostenibilità della filiera vitivinicola italiana" condotta da Nomisma wine monitor, l'osservatorio di Nomisma sul mercato del vino, in collaborazione con la Federazione italiana vignaioli indipendenti e dedicata ai produttori associati alla federazione.