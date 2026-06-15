Beconi (Camipy): “Paraguay ricco di opportunità per l’industria italiana” Video News 15 Giugno 2026 16:23 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’ Video News Ambasciatrice Argaña: “Paraguay ha molto da offrire all’Europa per industria, tecnologia, energia Video News Micossi (Unión Industrial Paraguay): “Nostro Paese molto ricco e confinante con mercati ad alto Video News McEnroy (Sudameris Bank): “In Paraguay porte aperte a investitori stranieri’ Video News Pratolongo (Rocktree): “Logistica e collegamenti cardine dei rapporti economici tra Europa e Video News Fondi (Ambasciatore d’Italia in Paraguay): “Modello Italiano ha fatto scuola nel Paese” Video News Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’ Video News Limite popolazione a 10 milioni, Svizzera respinge referendum Video News Pro Vita & Famiglia: in 20mila a Roma per la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita” Video News Climatizzatori Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.8 ° C 30.8 ° 28.2 ° 49 % 3.1kmh 0 % Lun 30 ° Mar 30 ° Mer 35 ° Gio 38 ° Ven 39 ° Ultimi articoli Cronaca Rissa e investimenti in una notte di follia ad Arezzo: emessi tre fogli di via Salute e Benessere Dengue, stop al nuovo vaccino in Brasile: indagini su due morti e reazioni gravi Tecnologia Fox compra Roku per 22 miliardi di dollari Salute e Benessere Sanità, Aiic: “Ingegnere clinico per progettare, utilizzare e valutare tecnologie” Lavoro Turismo, per FH55 Grand Hotel Palatino seconda fase di lavori e crescita dell’asset value SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’ Video news Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’