Auto sempre più indispensabile ma comprarla nuova costa agli italiani 11 stipendi Video News 25 Giugno 2026 14:30 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sostenibilità: Scotti (CoReVe), ‘riciclando il vetro si risparmiano fino a 400 milioni di metri Video News Pietrantonio (Unrae): “Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il Video News Folonari (Aniasa): “Oltre 1,5 milioni di veicoli gestiti da società di noleggio, ma troppe norme Video News Mobilità: Di Loreto (Bain & Company): “Da 5 a 11 stipendi per un’auto, manca una vettura per tutti” Video News Bonollo (Anfia): “Transizione ecologica deve sostenere mercato e industria auto” Video News Caso Yara, la difesa di Bossetti chiede nuovi accertamenti Video News Voli low cost, tra bagagli e posto ecco il prezzo del biglietto aumenta del 200% Video News Kontractor celebra 10 anni di progetti chiavi in mano per le imprese Video News Europa, Calenda: “Siamo nella nuova età degli imperi: l’Ue rischia di diventare colonia” Video News Industria, Fiocchi (FdI): “Troppe regole rischiano di spingere la chimica europea a delocalizzare” Video News Industria, Inselvini (FdI): “Sostenere la chimica per evitare dipendenze da India e Cina” Video News Wmf 2026, Cartabellotta (Gimbe): “Ridurre disparità d’accesso a innovazioni farmacologiche” Carica altri Firenze cielo coperto enter location 36.4 ° C 37.1 ° 35.1 ° 35 % 3.6kmh 100 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Caldo record, anche gli occhi rischiano. Appello oculisti: “Vanno protetti come la pelle” Sport nazionale Bezzecchi: “Mi scuso per l’episodio di Brno, è un’occasione per migliorarmi come persona” Primo Piano Si accascia e muore per un malore mentre lavora in un’azienda di Mulazzo Politica Regione, l’assessore Lenzi difende il reddito di reinserimento lavorativo: “Misura nuova, evitare i giudizi affrettati” Salute e Benessere Allarme blackout da caldo, Fiaso: “Continuità energetica garantita in Asl, sale operatorie e Ps” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sostenibilità: Scotti (CoReVe), ‘riciclando il vetro si risparmiano fino a 400 milioni di metri Video News Pietrantonio (Unrae): “Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il Video News Folonari (Aniasa): “Oltre 1,5 milioni di veicoli gestiti da società di noleggio, ma troppe norme Video news Video News Sostenibilità: Scotti (CoReVe), ‘riciclando il vetro si risparmiano fino a 400 milioni di metri Video News Pietrantonio (Unrae): “Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il Video News Folonari (Aniasa): “Oltre 1,5 milioni di veicoli gestiti da società di noleggio, ma troppe norme