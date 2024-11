(Adnkronos) – Bellucci: “Il ruolo delle Pro Loco è fondamentale per dare vita a valori di libertà, partecipazione e solidarietà. Abbiamo stanziato i primi 2,3 milioni di euro per far sì che l’amministrazione condivisa diventi una cultura reale all’interno dei servizi pubblici” Queste le parole di Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, durante l’assemblea dell’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco Italiana, che si è tenuta a Roma.

