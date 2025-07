Trasporti: presentata la prima stazione di rifornimento di idrogeno in Italia, è a Carugate (Mi) 

(Adnkronos) – Con l’evento ‘Una rete italiana per la mobilità a idrogeno. Ora c’è.’, Fnm e Milano Serravalle – Milano Tangenziali hanno presentato la prima stazione di rifornimento a idrogeno italiana, a Carugate est (Mi), snodo chiave nel cuore della Lombardia. La stazione, la prima di cinque che verranno realizzate tra Cadorna e Tortona, segna un passo concreto verso la creazione della prima rete nazionale per la mobilità a idrogeno. Per la realizzazione del progetto, cofinanziato da fondi PNRR e UE (AFIF – CEF Transport), l’investimento complessivo è di 55,4 milioni di euro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)