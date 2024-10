Boon (Ean): “Salute cervello diventi evidente nella popolazione come la dentale”

(Adnkronos) – Il coordinatore di Brain health mission, ‘il 43% impatto delle malattie è di natura neurologica’ “Vogliamo lavorare su diversi livelli. La salute del cervello deve essere considerata per la popolazione generale, evidente e importante come la salute dentale per i bambini”. Lo ha detto Paul Boon coordinatore del Brain health mission della European academy of neurology all’Adnkronos Salute, ad Ancona, in occasione dell’evento ‘Dare priorità alla salute del cervello: un imperativo globale per la salute pubblica’, organizzato nel calendario di Extra G7 Salute, da Ean, in collaborazione con Sin, la Società italiana di neurologia e con la Strategia italiana per la salute del cervello.“Sappiamo che circa il 43% del carico complessivo delle malattie è di natura neurologica. Questo dato – ha continuato Boon – non è ancora sufficientemente conosciuto. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)