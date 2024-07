Cantieri Viceversa: il Terzo Settore incontra la finanza al Bper Forum di Modena

(Adnkronos) – Al via al Bper Forum di Modena la summer school dedicata agli operatori del terzo settore in programma fino al 4 luglio. Un evento di formazione, scambio e crescita che coinvolge circa 100 organizzazioni nazionali con 121.000 sedi territoriali che operano negli ambiti del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e solidale del nostro Paese. Pedrazzi (Bper Bene Comune), "Settore del no profit in grande crescita, servono competenze e prodotti e dedicati". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)