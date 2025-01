Carafano: “Vi spiego perché Trump vuole la Groenlandia”

(Adnkronos) – Giorgio Rutelli intervista James Carafano (Heritage Foundation) nello studio vodcast dell’Adnkronos. Carafano respinge il paragone tra la politica espansionistica della Russia e della Cina e l’approccio americano. “Non stiamo ricreando la Guerra Fredda,” afferma, sottolineando l’importanza di proteggere interessi strategici come la Groenlandia, vitale per la sicurezza transatlantica dagli anni della Prima Guerra Mondiale. “Trump comprende che non possiamo permettere che legittimi interessi di sicurezza nazionale vengano compromessi.” —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)