Cardiologo Curnis: “Pacemaker senza fili riduce il rischio di infezioni”

(Adnkronos) – Il sistema bicamerale senza fili Aveir Dr disponibile in Italia “è rivoluzionario perché rispetto a quelli convenzionali non ha necessità di fili o di una cassa sottoclaveare. I due pacemaker senza elettrocateteri, una volta posizionati nel cuore comunicano tra di loro e permettono una stimolazione più fisiologica possibile al paziente, eliminando il rischio di avere cateteri, riducendo nettamente i rischi di rottura dei cateteri e di infezioni”. Così Antonio Curnis, responsabile del laboratorio di Elettrofisiologia ed elettrostimolazione, Spedali Civili di Brescia, commenta l’annuncio di Abbott della disponibilità in Italia di Aveir Dr, il primo sistema di pacemaker bicamerale senza fili al mondo per trattare le persone con un ritmo cardiaco più lento o anomalo. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)