(Adnkronos) – “La nostra banca è molto vicina alla sua tradizione, stiamo diventando una banca grande in termini dimensionali ma vogliamo continuare ad essere una grande banca in termini di capacità di servizio”. Sono le parole di Fabio Cerchiai, presidente di Bper, intervenuto alla presentazione dei risultati del progetto “Present4Future” promosso da Bper in collaborazione con la Fondazione Gruppo Abele. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)