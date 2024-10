Ciraci (ICMQ): “La sostenibilità sin da subito deve essere il filo conduttore della progettazione”

(Adnkronos) – Ciraci: “ Grazie ai protocolli si cerca di valutare il progetto soprattutto nei confronti degli stakeholder guardando ad un approccio più complesso, non solo economico ma anche sociale, perché gli impatti non sono solo ambientali ma anche sociali” ha detto Silvia Ciraci, responsabile Sostenibilità Infrastrutture ICMQ, in occasione di Infrastructure Academy 2024, evento tenutosi a Roma con focus su temi di grande attualità come la digitalizzazione, l’innovazione e la sostenibilità. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)