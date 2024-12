Città, Trionfera (Tork): “Cerchiamo sostenibilità attraverso bagni pubblici inclusivi” 

(Adnkronos) – “Oggi siamo qui per presentare questo progetto ‘Perfect Toilets’, che vuole sollevare un tema che noi riteniamo sociale: parlare dei bagni pubblici negli ambienti urbani. A noi di Tork è un argomento che ci sta molto a cuore, in quanto noi abbiamo come obiettivo principale l’abbattimento delle barriere al benessere, e quindi cercare di rendere l’igiene sostenibile e disponibile per tutti.” Ha dichiarato il direttore commerciale professional hygiene di Essity Italia Riccardo Trionfera, a margine dell’evento al museo Maxxi di Roma ‘Perfect Toilets’, l’iniziativa del brand Tork che coinvolge sette architetti italiani chiamati a sviluppare un concept progettuale di bagno pubblico per le città di Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)